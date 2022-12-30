大灣區農產品交易中心 肇慶啟用

粵港澳大灣區肇慶（懷集）綠色農副產品集散基地農產品交易中心（簡稱粵港澳大灣區農產品交易中心）28日在廣東肇慶懷集開業。

中新社報導，懷集縣綠色農副產品豐富，是天然的米袋子、菜籃子、果盤子，同時具有承接大灣區、貫通粵桂湘、輻射大西南的獨特區位優勢。據介紹，懷集擁有出口備案基地7個，備案加工廠4個，粵港澳「菜籃子」基地4個。

粵港澳大灣區肇慶（懷集）綠色農副產品集散基地農產品交易中心項目佔地約400畝，總投資22.89億元（人民幣，下同）。項目投產後，年產值可達300多億，可提供就業職位5000多個。

該項目擁有農副產品交易中心、檢測檢疫中心、農副產品孵化基地、冷鏈智能倉儲物流中心以及特色農副產品展示體驗館、數位農業展覽館等配套，推動實現農批市場商品交易信息化、市場管理智能化、運營監管數據化、產品信息溯源化。

「以往來自懷集本地的農副產品一般需要經東莞中轉後發送至香港，如今可直接由集散基地檢測中心出具檢驗報告，就能直通香港。」粵港澳大灣區肇慶（懷集）綠色農副產品集散基地農產品交易中心總經理黃悅華介紹，每天傍晚時分，懷集農副產品經過本地檢測後，便會裝車送往香港。

集散基地農產品交易中心距二廣高速懷集西出口1公里、貴廣高鐵懷集站1.7公里，方便快速融入珠江三角洲一個半小時經濟圈，是聯通粵港澳城市群、聯通珠三角、連接西南地區的重要交易窗口和中樞流轉站點