大灣區農產品交易中心 肇慶啟用

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
粵港澳大灣區農產品交易中心正式開業，工作人員在生產線上挑選橘子。（中新社）
粵港澳大灣區農產品交易中心正式開業，工作人員在生產線上挑選橘子。（中新社）

粵港澳大灣區肇慶（懷集）綠色農副產品集散基地農產品交易中心（簡稱粵港澳大灣區農產品交易中心）28日在廣東肇慶懷集開業。

中新社報導，懷集縣綠色農副產品豐富，是天然的米袋子、菜籃子、果盤子，同時具有承接大灣區、貫通粵桂湘、輻射大西南的獨特區位優勢。據介紹，懷集擁有出口備案基地7個，備案加工廠4個，粵港澳「菜籃子」基地4個。

粵港澳大灣區肇慶（懷集）綠色農副產品集散基地農產品交易中心項目佔地約400畝，總投資22.89億元（人民幣，下同）。項目投產後，年產值可達300多億，可提供就業職位5000多個。

該項目擁有農副產品交易中心、檢測檢疫中心、農副產品孵化基地、冷鏈智能倉儲物流中心以及特色農副產品展示體驗館、數位農業展覽館等配套，推動實現農批市場商品交易信息化、市場管理智能化、運營監管數據化、產品信息溯源化。

「以往來自懷集本地的農副產品一般需要經東莞中轉後發送至香港，如今可直接由集散基地檢測中心出具檢驗報告，就能直通香港。」粵港澳大灣區肇慶（懷集）綠色農副產品集散基地農產品交易中心總經理黃悅華介紹，每天傍晚時分，懷集農副產品經過本地檢測後，便會裝車送往香港。

集散基地農產品交易中心距二廣高速懷集西出口1公里、貴廣高鐵懷集站1.7公里，方便快速融入珠江三角洲一個半小時經濟圈，是聯通粵港澳城市群、聯通珠三角、連接西南地區的重要交易窗口和中樞流轉站點

香港 廣東 人民幣

延伸閱讀

宋楚瑜赴陸 稱兩岸關係籌碼應在兩岸中國人手中

港取消防疫措施有爭議 有議員要求大陸居民到港需打疫苗

香港專家建議 農曆年後可考慮逐步取消「口罩令」

香港11月出口年減24.1% 創近70年來最大跌幅

相關新聞

陸降千項產品關稅 ECFA續實施

為促進經濟好轉，大陸官方昨宣布，明年元旦起將對一○二○項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，並對部分抗癌藥物、抗新冠病...

阿里拚科技 高層大換血

阿里巴巴高階主管大換血，全力拚科技，阿里巴巴董事長張勇宣布，他將兼任阿里雲智能總裁，卸下阿里雲智能總裁的張建鋒繼續擔任達...

NFT交易平台 官方撐腰

大陸正推出首個國家支持的非同質化代幣（NFT）市場，並將於2023年1月1日在北京舉行「中國數位資產交易平台」啟動儀式，...

動力電池專利戰 愈演愈烈

中國大陸動力電池大廠專利戰愈演愈烈，中創新航已正式向法院提告寧德時代「濫用專利權惡意維權和肆意詆毀的不正當競爭行為」，兩...

京津冀區域發展指數提高 開放快

大陸國家統計局28日公布，2021年京津冀區域發展指數為138.9，較上年提高7.7點。其中，開放發展和綠色發展指數提升...

即時配送擬規範 促健康有序發展

疫情之下大陸即時配送行業高速發展，大陸國家發改委經濟貿易司副司長張江波29日在北京表示，該行業與現行政策體系、管理機制不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。