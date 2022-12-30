大陸指南修訂 發電行業碳排放核算簡化

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸生態環境部發布《企業溫室氣體排放核算與報告指南發電設施》，用於指導大陸碳排放權交易市場發電行業2023年度及以後的碳排放核算與報告工作。

中新社報導，大陸生態環境部相關負責人28日解讀，要做好碳排放數據質量管理與配額分配的銜接。供電量、供熱比是第一個和第二個履約周期配額分配方案的重要參數之一。指南修訂後2023年1月生效，用於指導第三個履約周期及以後發電企業的碳排放核算與報告管理，建立長期穩定、科學合理的碳排放核算技術體系。

2021年12月31日，大陸全國碳排放權交易市場第一個履約周期順利結束。大陸全國碳市場第一個履約周期共納入發電行業重點排放單位2162家，年覆蓋溫室氣體排放量約45億噸二氧化碳。

該負責人表示，此前的碳排放核算技術參數鏈條過長，部分參數追溯難、企業自證難、地方生態環境部門核查和監管難，為保障碳排放數據質量，本次修訂將碳排放報告核查涉及的公式進行了大幅簡化和優化，從27個減少至12個。

同時，從發展趨勢來看，燃煤機組摻燒生物質、生活垃圾和汙泥已成為發電行業普遍現象。但根據報送數據統計，僅有少量小規模摻燒機組納入大陸全國碳市場配額管理。修訂參考地方實踐工作經驗，新增生物質摻燒熱量佔比的簡化計算方法。

碳排放 環境部

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