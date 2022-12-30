涪陵頁岩氣田18井 創2紀錄
中國石油化工集團有限公司（下稱中國石化）28日宣布，當日中國石化江漢油田涪陵頁岩氣田焦頁12號平台18口氣井全部完井，投產氣井16口，採收率達44.3%，一舉創下中國大陸頁岩氣開發平台井數最多、井組採收率最高兩項紀錄。
中新社報導，自2012年底實現大陸頁岩氣重大勘探突破，十年來，涪陵頁岩氣田累計繳納稅費82.94億元人民幣，累計探明儲量近9000億立方公尺，產氣532億立方公尺、創造大陸頁岩氣田累產新紀錄。
中國石化相關負責人介紹稱，21世紀初，頁岩氣革命推動美國從能源進口國轉變為出口國，一舉改變世界能源和政治格局。大陸具有富煤、貧油、少氣的資源特點，長期是油氣進口大國，頁岩氣的勘探開發對於當時的大陸能源格局具有重要戰略意義。2012年底，中國石化焦頁1HF井成功試獲20.3萬立方公尺高產工業氣流，至此，大陸頁岩氣商業化開發的序幕被拉開。
據介紹，大陸頁岩氣藏與美國不同，地質條件更複雜、埋藏更深，開採難度大。中國石化從零起步，十年來，先後探索形成多項關鍵理論和技術。同時，充分發揮全產業鏈優勢，自主研發網電鑽機、全電壓裂機組等裝備工具，打破國外技術壟斷，關鍵設備全部實現國產化，有力支撐引領大陸頁岩氣產業高質量發展。
涪陵頁岩氣田開發區域位於長江、烏江交匯處，氣田每年向當地公司提供化肥生產原料氣近5.57億立方公尺，助力重慶、湖北、湖南、廣西等地區春耕生產。
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