湖南對非洲外貿 前11月增逾4成

湖南省商務廳12月28日對外發布，湖南省經貿代表團已完成在莫桑比克、坦桑尼亞、馬達加斯加等非洲三國的考察交流活動，並形成了一份擬推進合作的項目清單、一份特色產品貿易清單、一份邀商招展清單。

數據顯示，湖南對非進出口值從2012年的150.8億元（人民幣，下同），增長至2021年的403.9億元，總量居全大陸第八、中部第一。2022年前11月，湖南對非進出口額509.4億元，同比增長超過四成。

中新社報導，出訪團團長、湖南省商務廳二級巡視員樓良金介紹，此次出訪的國家與湖南經貿合作往來緊密，是舉辦中非經貿博覽會和建設中非經貿深度合作先行區的重要參與國。其間，出訪團開展了系列經貿對接和交流洽談活動，推介了計劃於2023年6月在長沙舉辦的第三屆中非經貿博覽會、中非經貿深度合作先行區。

莫桑比克商會、投資促進局、礦業和能源部官員對農業、礦業開發和會展領域合作表示濃厚興趣。雙方就莫庫巴自由工業區農業開發項目、希莫約紡織廠項目和會展中心投建營項目等合作的可行性、政策優惠進行充分交流洽談。

莫桑比克投資促進局局長助理努諾·馬波塞曾隨團參加長沙舉行的首屆中非經貿博覽會。他說，中非經貿博覽會非常出彩，印象深刻。

馬達加斯加礦業和戰略資源部部長拉庫圖·馬拉拉也希望參加第三屆中非經貿博覽會，並期待與湖南合作礦產開發。他說，熱忱期待專業實力強、有長期合作意願的中方企業前來投資，共同合作開展勘探、開採、加工和貿易等，提升礦產附加值，增加政府就業和稅收，打造合作模式。

為充分把握與湖南經貿代表團的交流機會，進一步深化經貿合作，坦桑尼亞工業、貿易、漁業、礦業、進出口加工等部門及商協會約20多家單位負責人，與湖南代表團開展集中推介交流。圍繞坦桑尼亞木薯、堅果、咖啡種植加工等農業領域開展投資合作的政策、方式，丁香、水產品等特色農漁產品對華出口，湖南農業機械進入坦桑尼亞市場前景和模式，雙方進行了深入探討。

近年來，中非經貿博覽會、中非經貿深度合作先行區相繼落戶湖南，各方對非合作資源持續向湖南聚集。湖南已成為大陸地方對非經貿合作最為活躍的省份之一。