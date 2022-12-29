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A股股王貴州茅台今年暴賺2,766億元 年增19%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
A股股王貴州茅台今年暴賺2,766億元。（網路照片）
A股股王貴州茅台今年暴賺2,766億元。（網路照片）

A股股王貴州茅台公司29日晚間發布2022年度生產經營情況公告，預估今年營收人民幣1,272億元，年增16.2%；預計歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣626億元（約新台幣2,766億元），年增19.33%。

貴州茅台表示，經初步核算，2022年度，公司生產茅台酒（以貴州茅台酒為代表）基酒5.68萬噸左右，系列酒（以茅台王子酒等為代表）基酒3.50萬噸左右；人民幣1,272億元總營收中，茅台酒貢獻營收人民幣1,077億元左右，系列酒營收人民幣157億元左右。

照此粗略估算，貴州茅台今年日均營收約人民幣3.48億元，平均每天賺約人民幣1.72億元（約新台幣7.6億元）。

在今年6月16日貴州茅台股東大會上，茅台集團董事長、貴州茅台酒股份有限公司董事長丁雄軍明確提出，2022年，貴州茅台的營收目標是營收達到人民幣1,259億元，增速15%，較2021年10.5%的增速提高4.5個百分點。這意味茅台將達成今年的營收目標。

國信證券分析，茅台通路利潤豐厚，不斷提升直銷占比是公司在不提高出廠價的情況下回收通路利潤、實現業績增長的重要手段。國信證券判斷，貴州茅台未來直銷仍有望繼續放量，從長遠來看預計貴州茅台的直銷占比可達50%左右。此外，國信證券保守測算，假設貴州茅台不漲價，在未來三年單純依靠直銷銷量占比提升，可助推公司收入繼續雙位數增長。

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茅台 人民幣 台幣

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