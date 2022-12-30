遼寧瀋撫示範區助企業 紓困近11億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據遼寧省瀋撫改革創新示範區（簡稱瀋撫示範區）管委會消息，為幫助企業解決資金困難，自2022年以來，瀋撫示範區累計為175家企業和項目支付扶持資金近11億元（人民幣，下同）。

中新社報導，近年來，圍繞支持企業發展和項目建設的政策兌現，瀋撫示範區發布了一系列政策和管理辦法，並提出嚴格科學的政策兌現審核制度和具體要求，進一步優化了區域高效能運行機制，為企業和項目解決了發展建設之需。

瀋撫示範區發展改革局局長慈鴻鋼介紹，近五年來，瀋撫示範區先後圍繞招商引資項目、解決閒置資產盤活和解決歷史遺留問題等方面兌現政策扶持資金27.5億。

瀋撫示範區方大生命健康小鎮項目董事長崔建軍表示，在防疫抗疫的關鍵時期，如期得到政府扶持政策的支持，對企業來說就是雪中送炭，大大增強了企業戰勝困難度難關的信心，加快推動了項目的建設。

2020年1月22日，瀋撫示範區與方大集團簽訂項目投資合作協議，總投資180億元的方大生命健康產業小鎮項目落戶瀋撫示範區。按照方大生命健康小鎮項目招商的約定，瀋撫示範區將視項目開工和建設的情況給予投資企業扶持資金，用於支持項目建設。僅2022年，瀋撫示範區支持方大項目的持資金就已經達到1.3億元。

瀋撫示範區管委會副主任賈魏稱，瀋撫示範區將在下步工作中，繼續支持企業發展和建設，助企業度難關。

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