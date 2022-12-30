即時配送擬規範 促健康有序發展

疫情之下大陸即時配送行業高速發展，大陸國家發改委經濟貿易司副司長張江波29日在北京表示，該行業與現行政策體系、管理機制不完全適應，發展面臨一系列突出問題，官方正研究制定文件，促其健康有序發展。

中新社報導，大陸《十四五現代物流發展規劃》日前對外公布，這份文件將強化現代物流對社會民生的服務保障作為十四五期間重要發展方向。

張江波在發改委舉行的記者會上說，現代物流兼具生產性服務業和生活性服務業雙重特點，不僅是促進市場供需對接和實體商品流通的重要基礎，而且創造了大量就業崗位。據行業協會統計，大陸物流相關從業人員超過5000萬人，對穩就業具有重要意義。特別是應對疫情期間，現代物流在保障生活物資供應、維持正常生產生活秩序等方面發揮了重要作用，與水電氣等重點行業一樣，成為保障社會民生的重要支撐。

談及近期如何更好發揮現代物流民生保障作用，張江波提到，重點工作之一是促進即時配送行業健康有序發展。

即時配送是綜合運用新一代信息技術和人力眾包等模式，實現點到點、無倉儲、無中轉、即需即送的快捷物流服務。張江波介紹，據有關行業協會反映，2022年大陸即時配送訂單預計超過400億單，同比增長30％左右，市場規模約2000億元人民幣。

他表示，作為跨界融合的新興現代物流業態，即時配送與現行政策體系、管理機制不完全適應，行業發展面臨一系列突出問題，包括適應即時配送特點的政策框架體系不完善、傳統勞動保障制度不適應新就業形態勞動者權益保障需要、平台企業協同管理作用發揮不足以及標準規範、配套設施設備不健全等。

張江波透露，對此，發改委正牽頭研究制定綜合性政策文件，加強系統謀劃和總體部署，進一步促進即時配送健康有序發展。