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青海柴達木有機枸杞 獲得國內外綠色認證

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

青海枸杞「柴達木」品牌發布會28日在西寧舉行，會上發布了《中國青海柴達木枸杞》白皮書。據白皮書內容顯示，截至2021年6月，青海有機枸杞種植認證面積占中國大陸總認證面積的78.9％，有機枸杞加工產量中青海占大陸的97.8％。

中新社報導，《中國青海柴達木枸杞》白皮書由青海省林業和草原局組織業內專家、科研機構編製。枸杞按照生長環境不同，分為普通枸杞、無公害枸杞、綠色枸杞和有機枸杞四大類。其中，有機枸杞被公認為品質最好的產品。據悉，大陸有機枸杞的生產始於2003年，獲證企業逐年增加。

「柴達木」枸杞產區地處世界四大超淨區之一的青藏高原腹地，由於太陽輻射強，空氣乾燥，制約了各種病蟲害的發生，加上遠離工廠礦區，為有機枸杞產業提供良好環境。

2018年始，青海省在大陸率先啟動了有機枸杞基地認定工作，並公布通過有機枸杞基地認定的企業名單和種植面積，全面接受社會監督。「柴達木」枸杞也先後獲得大陸農業農村部頒發的國家農產品地理標誌登記證書，核心基地通過歐盟ECOCERT、德國BCS、色瑞斯CERES等國際知名認證機構和大陸農業農村部綠色認證。

白皮書內容顯示，該省海西州都蘭縣認定的有機枸杞標準化基地有9個，總面積超過6萬畝，已通過歐盟ECOCERT、德國 BCS等國際知名認證機構認證的有機食品紅果枸杞面積達4.2萬畝。

歐盟 德國 標誌

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