市場導向 綠色技術 2025年進一步完善

大陸國家發展和改革委員會、科技部近日聯合發文提出，到2025年，市場導向的綠色技術創新體系進一步完善，綠色技術創新對綠色低碳發展的支撐能力持續強化。

中新社報導，這份《關於進一步完善市場導向的綠色技術創新體系實施方案（2023—2025年）》28日公布。官方稱，此舉旨在加快節能降碳先進技術研發和推廣應用，充分發揮綠色技術對綠色低碳發展的關鍵支撐作用。

《實施方案》確定了多項重點任務。例如，強化綠色技術創新引領，包括明確綠色技術創新方向、強化關鍵綠色技術攻關等；壯大綠色技術創新主體，包括培育綠色技術創新企業、加強創新平台基地建設、激發科研單位創新活力等；加快綠色技術轉化應用，包括推進綠色技術交易市場建設、健全綠色技術推廣機制、鼓勵綠色技術產品應用等。

《實施方案》提及加大綠色技術財稅金融支持，包括加大金融支持力度、強化財稅政策保障等；強化綠色技術產權服務保護，包括提高知識產權服務水平、加強綠色技術知識產權保護等；深化綠色技術國際交流合作，包括推進綠色技術引進來、鼓勵綠色技術走出去等。

以2025年為時間節點，兩部門在文件中定下一系列目標：企業綠色技術創新主體進一步壯大。各類綠色技術創新主體創新活力不斷釋放，協同創新更加高效。綠色技術供給能力顯著提升。綠色技術交易市場更加規範有序。

《實施方案》要求，大陸國家發改委、科技部要持續加大對綠色技術創新工作的統籌。充分發揮綠色技術創新部際協調機制作用，進一步加強合作，協調解決重大問題。