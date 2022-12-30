京津冀區域發展指數提高 開放快

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
京津冀區域發展指數持續提升。圖為京唐城際鐵路，是京津冀城際軌道交通的重要組成部分。（新華社）
京津冀區域發展指數持續提升。圖為京唐城際鐵路，是京津冀城際軌道交通的重要組成部分。（新華社）

大陸國家統計局28日公布，2021年京津冀區域發展指數為138.9，較上年提高7.7點。其中，開放發展和綠色發展指數提升較快，是推動總指數上升的主要因素。

中新社報導，具體而言，區域創新發展指數為153.0，較上年提高5.5，創新產出和創新效率提升明顯。2021年，京津冀區域共投入研究與試驗發展（R&D）經費3949.1億元（人民幣，下同），較上年增長14.6％。區域R&D投入強度達到4.1%，較上年提高0.1個百分點，北京保持在6％以上，繼續處於全大陸領先地位，天津和河北分別為3.7%和1.9%。

區域協調發展指數為141.6，較上年提高2.6。從區域協調看，隨著交通一體化深入推進，三地空間聯繫日益密切，京津冀區域空間聯繫強度較上年上升11％。從城鄉協調看，區域城鄉居民人均可支配收入比進一步縮小，其中，北京由2020年的2.51：1縮小至2021年的2.45：1，天津由1.86：1縮小至1.84：1，河北由2.26：1縮小至2.19：1。 　　

區域綠色發展指數為153.0，較上年提高8.5，綠色生產、生態環境改善取得積極成效。從綠色生產看，區域能耗持續下降，2021年京津冀三地萬元地區生產總值能耗較上年分別下降3.1％、5.1％和6.7%，北京能耗最低，河北下降最多。從生態環境看，2021年京津冀地區PM2.5平均濃度為38微克/立方米，較上年下降15.6%。 　　

區域開放發展指數為119.3，較上年提高19.9，進出口與利用外資有所恢復。從對外貿易看，2021年區域貨物進出口總額為6874億美元，較上年增長35.5%。從利用外資看，2021年區域實際使用外商直接投資額較上年增長9.6%，京津冀三地分別增長7.8%、13.8%和13.4%。 　　

此外，區域共享發展指數為127.6，較上年提高1.8，基本公共服務共享和基礎設施共建拉動作用明顯。區域人均重點民生領域財政支出持續增加，2021年為7261元/人，較上年增長3.2%。

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