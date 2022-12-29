陸委會：小三通專案結束後 會評估下階段

兩岸正在逐步恢復更多人員往來，對於金馬地區即將開展的小三通「專案」，陸委會表示，「到2月6日結束專案，會評估下個階段」。

陸委會29日下午舉行記者會，副主委兼發言人邱垂正指出，疫情指揮中心最新宣布的針對大陸赴台旅客入境加強措施適用於小三通。他表示，金門縣政府從25日開放登記，目前已有超過2,000人向縣府辦理意願登記，並持續受理中，連江縣政府也已請縣籍民眾提供相關證明及有效通行許可文件，依照航班表辦理訂位，截止時間是開航前1日上午12點。

邱垂正指出，政府將依專案執行情況、疫情等情勢變化，持續檢討調整，循序漸進恢復小三通客運，大陸疫情發展也會納入評估。「春節專案是恢復小三通客運的起點，我們不斷整體評估跟檢討，到2月6日結束專案，我們會評估下個階段」。

而金門縣長陳福海28日出席完陸委會召開的「金馬地區民眾春節交通專案應變小組第1次會議」後表示，經過爭取，陸委會初步同意開放大陸學生及原開放對象的非金門籍成年及未成年子女，可納入小三通「專案」，但對此邱垂正並未進一步回應。

目前兩岸春節往來方式，除了小三通，僅有4個航點的直航，我方是否會鬆綁大陸航點與航班？邱垂正指出，依據民航局提供資訊，春節前兩周自中國大陸空運航點直航返台的入境訂位數約2萬人，目前自大陸返台航班，除了1月12日、13日、14日、17日訂位數較滿外，其餘尚有空位，平均訂票率是四到六成。

他強調，台商或台生回台，可搭乘兩岸空運直航航班，或經港澳第三地返台；金馬地區民眾則可適用金馬地區民眾春節專案，經小三通客運船舶回到金馬。政府近期內會依中國大陸疫情跟整體情勢妥審評估，也會盡全力協助自中國大陸想要回台過年的台商與台生。

至於目前已經宣布明年1月1日起對大陸入境旅客執行唾篩措施，是否會進一步調整大陸的旅遊警示燈號？邱垂正則表示，會依照疫情指揮中心相關決定加以調整，隨時滾動性檢討。

此外，對於開放港澳民眾赴台自由行議題，邱垂正指出，「考量香港刻正積極磋商陸港兩地全面通關事宜，後續對港澳疫情影響以及衝擊尚待觀察，將依據疫情狀況，妥審評估港澳自由行開放時點，會適時對外公布」。