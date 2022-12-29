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阿里高層變動！張勇兼任阿里雲總裁 新年關鍵字定為「進」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴董事會主席張勇。路透
阿里巴巴董事會主席張勇。路透

阿里巴巴董事會主席張勇29日發出全員郵件，宣布組織變化，並將新年關鍵字定為「進」。而張建鋒不再擔任阿里雲智能總裁，張勇將兼任阿里雲智能總裁，並直接分管釘釘。

香港經濟通通訊社報導，張建鋒繼續擔任達摩院院長，全力帶領達摩院進行科技創新突破與前沿科技研究。程立將不再擔任阿里首席技術官，由吳澤明接任，這是阿里的首位80後CTO。明年4月1日起，童文紅不再擔任阿里首席人力資源官，由蔣芳接任。

每日經濟新聞報導，阿里巴巴通常在每年雙11之後，根據環境與市場的變化，以及對未來發展走向的預判，對組織架構進行相應調整。在信中，張勇表示，在今年年初做全年展望的時候，他寫下的關鍵字是「定」；在2023年即將開始的時候，他希望新的一年中這個關鍵字是「進」。

張勇指出，隨著社會進入到和疫情共處的新階段，隨著國家對平台經濟指明了未來發展方向，更加確信，唯有發展才是硬道理，才能解決今天碰到的很多問題。打鐵還需自身硬，阿里發展的核心是做「好」自己，做「好」企業。只有在一點一滴的行動上保障好客戶利益，創造好客戶價值，才能承擔好引領發展、創造就業、參與國際競爭的大使命。

張勇 客戶

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