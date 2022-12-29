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TrendForce料明年首季 蘋果手機出貨量跌22%
市調機構集邦諮詢（TrendForce）發布研究報告，指出大陸供應鏈於今年12月開始已出現勞動力短缺的危機，明年首季蘋果手機出貨量跌22%，至4,700萬支。
同時，TrendForce下調iPhone 14今年全年產量預測，至7,810萬支。
香港阿斯達克財經新聞報導，Trendforce稱，隨著大陸放寬防疫政策，將今年第4季蘋果的iPhone 14總出貨量預測由7,800萬支上調至7,810萬支。上述修訂已反映大陸爆發新一波疫情阻礙富士康在鄭州園區的生產，目前園區的產能利用率仍未升至70%以上。
報告指出，富士康由於疫情影響稼動率，這也讓立訊精密成為iPhone 15 Pro Max 組裝供應鏈行列之一，目前iPhone 代工廠仍坐落大陸，越南廠則是以蘋果周邊為主，目前尚無iPhone 產線規劃。
海外生產方面，報告稱除了既有的印度產能在明年將翻倍增長外，2023 年中開始越南工廠也計劃加入生產。未來幾年蘋果在印度、越南生產製造的比重，預估將爬升至總產能的30到35%。
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