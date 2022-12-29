鐵路貨運升溫 江西鷹潭站迎大車流

12426輛！近日，隨著鐵路貨運市場逐漸升溫，中國鐵路南昌局集團有限公司鷹潭車站下轄的鷹潭編組站迎來「大車流」，每日辦理車輛數創建站以來新高。

新華社報導，鷹潭編組站是華東地區重要的鐵路貨運樞紐，每天都有運往大陸各地的貨運車輛在這裡集結、編組、出發。鷹潭車站副站長肖劍亮介紹，今年前11個月車站共集結辦理302.6萬輛貨運車輛，同比增加超19萬輛。為此，車站及時啟動「大車流」應對方案，加強與站區各單位的協調聯動，動態調整作業安排，確保物流暢通。

「過去，從鷹潭編組站出江西省的貨物以電解銅等產品為主，今年江西製造的太陽能板、新能源汽車等貨物明顯多起來。」肖劍亮說。

在贛東北上饒市，晶科能源股份有限公司的太陽能電池出貨車間，一箱箱貨物被源源不斷地打包發往港口。公司相關負責人介紹，作為太陽能組件行業的龍頭企業，近年來公司精準研判市場需求，主動出擊搶訂單，太陽能組件出貨量從去年的22兆瓦提升至今年的40兆瓦。

搶抓風口（機遇），把有色金屬資源優勢轉化為產業發展優勢。今年以來，江西在新能源領域表現搶眼，寧德時代、比亞迪等頭部企業紛紛落戶這裡。前11個月，全省太陽能電池、新能源汽車的產量分別同比增長207.4%、134.3%。

新動能加快培育，穩增長效應顯現。江西省統計局工業處處長楊裕光介紹，今年1月至11月，全省戰略性新興產業增加值占規模以上工業增加值的比重為26.5%，同比增長20.3%。

簡化程序，破除堵點，出口提速。今年前11個月，江西外貿進出口總值首次突破人民幣6000億元大關，同比增長36%。其中，對「一帶一路」沿線國家進出口總值達人民幣2038.8億元，同比增長61.2%。