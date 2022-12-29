陸制定農村集體經濟組織法

農村集體經濟組織是中國特色社會主義公有制經濟組織。農村集體經濟組織法草案27日提請大陸十三屆全國人大常委會第三十八次會議初次審議。制定農村集體經濟組織法，是貫徹中共中央決策部署，健全相應法律制度，為促進農村集體經濟組織發展壯大奠定良好法治基礎的重大舉措。

新華社報導，當前，大陸一些地方的農村集體經濟組織，存在著組織機構不健全、運行機制不完善、監督和管理制度不落實等問題，以致沒能發揮出其應有的作用。大陸全國人大農業與農村委員會主任委員陳錫文在作草案說明時表示，制定農村集體經濟組織法，對於鞏固完善社會主義基本經濟制度和農村基本經營制度、維護好廣大農民群眾根本利益以及實現共同富裕等具有重要意義。

草案共八章、六十八條。對農村集體經濟組織的設立、合併、分立等事項作出原則規定，規範了農村集體經濟組織的組織機構，明確對集體財產依法實行分別管理，規定了扶持措施，明確了爭議的解決辦法和法律責任。

為避免農村集體經濟組織在從事經營活動的過程中，承擔超出其承受能力的債務而引發經濟糾紛，草案明確，農村集體經濟組織需要從事經營活動的，可以依法出資成立公司、農民專業合作社等市場主體，並以出資為限承擔債務責任。

草案明確了農村集體經濟組織成員大會、成員代表大會和理事會、監事會的組成、職權、議事規則和決策程序等，並且針對實踐中存在的問題規定了禁止的行為，從法律制度上健全農村集體經濟組織內部治理機制，保障農村集體經濟組織運行順暢，實現民主管理、民主決策。

根據相關法律規定和農村集體產權制度改革實踐經驗，草案還確定了對集體資源性財產、經營性財產、非經營性財產分別依法進行管理的原則。