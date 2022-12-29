陸明年經濟 逾9成外企有信心

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國貿促會發言人楊帆27日說，中國貿促會近期對160多家在大陸的外資企業和外國商協會進行了快速調研。調研結果顯示，91%的受訪外資企業和商協會對中國大陸優化疫情防控政策非常支持；99.4%的受訪外資企業對2023年中國大陸經濟發展前景更有信心。

新華社報導，楊帆在中國貿促會當天舉行的例行記者會上介紹，此項調研結果顯示，98.7%的受訪外資企業表示將維持和擴大在大陸投資，89.8%的受訪外資企業表示將維持在大陸產業鏈，10.2%的外資企業計畫將國外產業鏈轉入中國大陸。

受訪外資企業普遍認為，中國大陸經濟韌性強，在市場潛力、工業體系、基礎設施、營商環境等方面具有較強綜合競爭優勢。

近期召開的中共中央經濟工作會議強調，更大力度吸引和利用外資。楊帆表示，中國貿促會將認真貫徹落實中央經濟工作會議重要部署，把抓好大陸貿促系統服務外資企業工作專班作為推動經濟運行整體好轉的重要抓手，從提升專班工作質量和效應、加強與跨國公司和外國商協會常態化聯繫、健全完善地方營商環境監測體系功能、強化重點外資企業和項目跟蹤服務等方面持續有針對性地做好外資企業服務工作。

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