陸上市公司 環境訊息披露提升

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國環境新聞工作者協會27日在北京發布《中國上市公司環境責任信息披露評價報告（2021年度）》指出，上市公司環境責任訊息披露水平穩步提升，2021年披露指數約為39.89分，相比2020年提升6.97%，為十年來最高。

中新社報導，報告顯示，上市公司是大陸發布相關環境責任訊息報告的重要主體。2021年12月底，大陸滬深股市上市公司共計4572家（相比2020年增加54家）。其中，發布環境信息披露相關報告，包括社會責任報告，環境、社會治理（ESG）報告，可持續發展報告，環境報告書等企業共計1415家，占滬深股市上市公司總量的30.95%。

報告認為，雖然披露整體水平穩步提升，但仍有部分企業披露意識不足。結合生態環境部2021年對外通報的訊息來看，一些上市公司因環保問題被通報或處罰後，未在其企業官網、社會責任報告或其他環境報告中有所披露。

報告顯示，2021年度，1178家上市公司不同程度披露了碳訊息，在發布有效樣本的1415家企業中，占比83.25%，相較2020年度披露占比提升17.67%。碳訊息披露得分率有所提升，但還有很大上升空間。2021年度滬市企業碳訊息披露平均得分率為27.22%，深市企業碳訊息披露平均得分率為28.14%，同比均有提升。通過滬深兩市對比可知，滬深兩市大部分企業具有較強碳訊息披露意識，並且注重低碳成果訊息的發布。

上市公司 北京

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