深圳金融科技業 營收位居前列

中國（深圳）綜合開發研究院27日在深圳發布《深圳上市公司發展報告（2022）》。該報告顯示，深圳上市公司「科技+金融」雙輪驅動特徵顯著，與此同時，深圳上市公司2021年總資產、淨資產、營業收入均保持增長。

中新社報導，截至2021年底，深圳境內外上市企業總數達到484家，廣泛分布於海內外主要資本市場，2021年當年就有46家深圳企業以IPO方式實現境內外資本市場上市。剔除2022年未發布年報的9家公司，通過對475家深圳上市公司年報進行分析，報告提出以下主要結論和觀點。

深圳上市公司「科技+金融」雙輪驅動特徵顯著。截至2021年底，深圳上市公司總市值達到14.82兆元（人民幣，下同），同比下降9.25%。其中軟體與信息技術服務行業上市公司市值總和最高，達到3兆9712.41億元，占比26.80%；金融行業上市公司市值總和為3兆1718.58億元，占比21.40%。

深圳上市公司2021年總資產、淨資產、營業收入均保持增長。截至2021年底，深圳上市公司的總資產合計38.65兆元，同比增長3.01%；淨資產總規模7.23兆元，同比增長5.79%。2021年實現營業收入總規模7.07兆元，同比增長5.36%。金融、地產行業上市公司的總資產、淨資產規模居前，金融、科技類上市公司營收利潤水平居前列。

報告指出，2021年，深圳上市公司在疫情及全球經濟下行的壓力下，依然重視研發投入和企業創新能力的提升，深圳上市公司全年研發投入合計1931.22億元，同比增長23.67%。研發利潤比（研發投入總額與淨利潤之比）為25.72%，較上年（19.47%）大幅提升。

與北京和上海相比，報告認為，深圳上市公司在淨資產收益率、研發營收比方面領先京、滬；深圳民營企業市值合計領先於京滬等。但是，在新上市企業數量、IPO募資規模和市值，深圳顯著落後於京、滬；深圳企業境外市場IPO步伐放緩，深圳2021年境外IPO企業數量僅為5家，顯著低於京滬同期數據。

為提升深圳上市公司競爭力，報告提出深化深港合作，促進兩地資本市場融合發展，及重視境外上市，提高深圳私募投資機構的國際化水平等建議。