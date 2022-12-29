陸服務業擴大開放 試點成效佳
大陸商務部近日印發《國家服務業擴大開放綜合試點示範最佳實踐案例》，系統反映試點示範省市在相關工作領域的好經驗好做法，向全大陸推廣知識產權服務、公共服務數位化等8個綜合類案例，為各地統籌推進服務業的開放創新、加快發展現代服務業提供借鑒。
新華社報導，據了解，此次印發的8個最佳實踐案例按照「一業一例」的思路，以產業鏈構成和行業發展趨勢為主線，對試點示範省市的60餘項創新成果進行了全面梳理和集成提煉，有助於為相關行業的開放發展提供系統性、綜合性解決方案。
產業綜合類案例包括「突破堵點貫通知識產權服務業產業鏈體系」「聚焦關鍵環節探索創新 促進醫療產業高質量發展」「推動融資租賃創新發展 提升服務實體經濟能力」「多點推動現代物流業創新發展」；特色探索類案例包括「探索數位化手段在公共管理服務中的多場景應用」「完善配套服務支持高新技術產業高質量發展」「優化服務體系提升跨境貿易便利化水平」「強化人才保障優化營商環境」。
截至目前，試點示範已持續7年，形成了「1（北京示範區）+10（天津、上海、南京、廣州等10家試點省市）」的佈局。為充分發揮試點示範的引領帶動作用，自2018年開始，在此批案例發佈前，大陸商務部會同有關部門，已先後向全大陸推廣7批35項試點經驗和案例，涉及產業開放、新興業態培育、體制機制改革、貿易投資自由化便利化等領域。其中，最佳實踐案例有4批26項，重點反映具體地區的單項創新成果。
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