北京商辦市場 明年快速恢復

國際房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行27日在北京發佈《2022年四季度北京寫字樓（辦公樓）零售市場報告》顯示，隨著疫情防控政策的調整，2023年北京零售市場也將迎來快速恢復期。

中新社報導，四季度，在北京辦公樓市場租賃成交中，高科技、金融業和專業服務業繼續位居成交前三甲，分別佔總成交面積的43.9%、19.1%和14.1%。縱觀全年，高科技業佔比有所下降，而生物醫藥行業繼續繁榮，成交佔總成交面積的6.5%。戴德梁行北區項目及企業服務部主管廉峰哲表示，預計從明年二季度開始市場將逐漸恢復正常，未來一年，市場成交量將迎來大幅提升。 報告認為，隨著疫情防控政策的調整，2023年北京零售市場也將迎來快速恢復期。2022年推遲入市的項目大多招商都已完成，預計將在2023年上半年投放市場，全年市場或將迎來超過160萬平方公尺的新增供應。項目的開業將進一步提升區域內的商業配套，激發區域內的商業活力。

戴德梁行北區商業地產部主管孟禕表示，近期北京啟動了新一輪商圈改造提升行動計劃，預計這些區域的老舊改造項目及處於停滯狀態的商業項目也將逐漸被盤活投放市場，整體市場將迎來提質升級的加速期。

報告顯示，2022年全年北京大宗交易市場共計266億元人民幣，成交宗數34宗。從物業類型來看，辦公及研發辦公類是主流業態，佔全年成交額77%。從買家類型來看，內資買家的成交額佔比85%；自用型買家佔比提升，達到48%，其中金融機構買家交易依舊活躍。 戴德梁行北區資本市場部執行董事楊蕾表示，疫情防控政策調整後，投資機構差旅考察將不再受限，預計明年上半年大宗交易市場將會出現一個小爆發。