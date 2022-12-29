陸多數金融中心 疫後止跌回升

「2022年中國地方金融發展論壇」27日在深圳舉行，論壇發佈第14期中國金融中心指數（CFCI）。上述指數指出，大陸主要金融中心競爭格局趨穩，區域分層效應突顯；後疫情時代大陸金融主動作為，多數金融中心的金融產業績效恢復增長勢頭。

中新社報導，第14期中國金融中心指數顯示，大陸主要金融中心競爭格局趨穩，區域分層效應突顯。綜合競爭力十強榜單成員已經連續三期維持一致。其中，上海、北京、深圳分列全大陸金融中心前三甲，優勢更加凸顯；廣州、杭州、成都、重慶、南京、天津、武漢作為分別躋身本期大陸金融中心十強，排名維持不變。 上述指數顯示，後疫情時代大陸金融主動作為，多數金融中心的金融產業績效恢復增長勢頭。過去一年，大陸各大金融中心城市持續加力金融對實體經濟的支持，助市場主體紓困，服務穩增長、保民生，經受住了國際國內複雜環境的衝擊考驗。 2021年36個金融中心的金融業增加值總和達到了5.69兆元人民幣，佔當年全大陸總量的62.4%，比重較五年前提高了5.6個百分點，保持在歷史高位水平。本期36個金融中心城市中，21個城市的金融產業績效得分恢復正增長。本期金融產業績效前十分別是北京、上海、深圳、廣州、杭州、南京、重慶、成都、天津和蘇州。

與此同時，多數金融中心城市金融市場規模得分恢復增長，資本市場利用水平顯著提升。金融生態環境作為金融中心建設的長尾因素正發揮更大支持作用。

本期36個金融中心金融生態環境得分增長的止跌回升，顯示出新冠疫情等對金融人才環境、商業環境的影響趨於減弱。本期36個金融中心2021年GDP平均增速達到了7.6%，較上年同期平均高出4.5個百分點。