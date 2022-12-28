陸官方發布12月遊戲審批號 騰訊「寶可夢大集結」獲批

大陸國家新聞出版署28日發布12月國產網路遊戲審批訊息，共84款遊戲獲批，包括網易旗下「巔峰極速」等。另據2022年進口網絡遊戲審批訊息，共45款遊戲獲批，包括騰訊的「寶可夢大集結」。

據估算，截至27日，2022年一共有394個遊戲版號過審，較2021年同期減少約49%，不到2018年的五分之一，再次刷新紀錄成為「歷史最少」。此前，沒有進口版號過審。

今年以來，遊戲版號審核從4月開始重啟，一共發了6批版號，分別在4月、6月、7月、9月和11月，其中7月發了兩批。

此前，騰訊11月傳出一波裁員，其中還包括遊戲相關事業部門。外界分析，受到版號限制，騰訊未來業務焦點可能不會太多地放在遊戲上。事實上，在「王者榮耀」之後，騰訊一直未拿出下一個全民型「爆款」遊戲。加上遊戲版號發放收縮，也讓騰訊在遊戲上的探索變得保守

另外，大陸遊戲產業營收持續下行。據遊戲工委數據，2022年上半年大陸國內遊戲實際銷售收入約人民幣1477.89億元，首次出現負增長，年減約1.8%。

而大陸遊戲市場規模也縮減中。據伽馬數據最新報告顯示，2022 年 11 月大陸遊戲市場規模 191.68 億元，環比增長率回落至-3.04%，年減19.23%。報告顯示，受 10 月流水（指遊戲產品在全網平台所獲得的流水業績）集中釋放、11 月遊戲及付費時長縮短等因素影響，市場規模月增率微降。從終端來看，客戶端是本月規模月增率下降的主要來源，而年增率下降主要受移動端影響。