美對華晶片禁令 代價幾何？

集微網消息，近期《金融時報》刊登一篇題為《美國對中國芯片禁令的代價》的文章詳細分析了美國對中國採取芯片(晶片)出口管製的弊端。

該報導指出，美國政府的最新禁令中國獲得生產先進芯片所必需的技術，未經許可向中國公司出售這些芯片和製造這些芯片所需的設備也被禁止，從而減緩其競爭對手在高性能芯片領域實現自給自足的進程。

然而美國決策者不太可能完全理解將世界半導體供應鏈一分為二的必然結果，即西方製造商及其客戶的成本要高得多。另外從長遠來看，美國對中國技術的禁令將提高各類芯片的價格。

美國佔據全球芯片市場的12%，但本土公司無法大規模生產高端芯片。盡管存在這種落後，美國仍對全球芯片供應保持著巨大的影響力，半導體生產過程的許多階段——包括芯片設計、研究、開發、製造和測試等都依賴於起源於美國的技術，製造最新芯片所需的設備尤其如此。

據悉，美國是三大芯片設備製造商——泛林集團、科磊和應用材料的所在地。其他西方設備製造商，如荷蘭的ASML，可能不會直接受到美國禁令的約束，但這種情況可能會改變。

斯坦福大學工程學教授、芯片設計和機器學習專家Boris Murmann表示，「最大的問題是中國將如何獲得製造設備，最新的芯片採用5奈米工藝製造，製造這些芯片的機器已經開發了超過15年。中國沒有早早在這些方面進行研發，這是一個非常大的錯誤，他們的時間落後是巨大的。」

《金融時報》稱，美國的禁令旨在保持中國芯片生產能力與世界其他地區之間大約兩代的技術差距，伯恩斯坦駐香港的半導體分析師Mark Li認為美國暗示限制不會隨著技術的進步或時間的推移而調整，現在最新禁令是保持盡可能大的領先優勢，而這意味著限製範圍可能會隨著時間的推移而擴大。

報導提到，中國芯片製造商將最能感受到直接的影響，更廣泛的中國科技公司群體也將感受到第二級影響。

另外，該報道認為美國最新出口管制給西方製造商帶來的風險是雙重的。一方面是中國可能實施自己的技術出口禁令；另一方面則在於中國向西方供應低成本芯片在一定程度上取決於芯片製造設備和知識產權的供應。如果中國不能更換老化的套件和知識產權，其廉價芯片可能不再適用於美國或其他任何地方。無論怎麽看，西方製造商及其客戶的成本都會上升，這是因為在過去五年中，中國悄悄搶佔了現在幾乎所有消費電子產品和工業設備所使用的廉價芯片的市場占比。

專注於技術的風險投資公司Hana Ventures的首蓆執行官Donghwan Kim表示，就成熟製程芯片的市場份額而言，中國芯片製造商追趕的速度比任何人預期的都要快得多，中國的優勢在於其能夠以遠低於全球競爭對手的價格銷售芯片。

最後該報導指出，美國禁令的結果將是推升各行各業成本飆升，從生物技術、金融、自動駕駛到AI，損害中國產品的競爭力，曾經進口或使用低成本中國製造芯片的美國公司也將受到影響。例如，全球監控攝像頭市場由中國公司主導，海康威視和大華控制了約60%的份額。在消費端，中國電動汽車、智能手機、雲服務等全球市場占比快速擴大。

（校對/王雲朗）