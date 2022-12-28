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對標微軟 華為「歐拉」系統新增市場占比達25%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
截至今年12月底，由華為開發的操作系統、且被外界視為對標美國微軟的「歐拉」系統（openEuler，簡稱「歐拉」）商業累計裝機部署數量達到300萬套。圖取自微博＠參考消息
截至今年12月底，由華為開發的操作系統、且被外界視為對標美國微軟的「歐拉」系統（openEuler，簡稱「歐拉」）商業累計裝機部署數量達到300萬套。圖取自微博＠參考消息

據《科創板日報》28日消息，華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤表示，截至今年12月底，由華為開發的操作系統、且被外界視為對標美國微軟的「歐拉」系統（openEuler，簡稱「歐拉」)，其開源歐拉社區企業成員數超過600家，商業累計裝機部署數量達到300萬套，在中國服務器操作系統的新增市場中，歐拉在新增市場份額(占比)達到25%。

歐拉是面向數位基礎設施的操作系統，支持服務器、雲計算、邊緣計算、嵌入式等應用場景，支持多樣性計算，致力於提供安全、穩定、易用的操作系統。通過為應用提供確定性保障能力，支持運營技術（OT）領域應用及OT與ICT的融合。

此前，華為在2021年11月9日宣布捐贈歐拉系統，將全量代碼等捐贈給開放原子開源基金會。這標誌著歐拉從創始企業主導的開源項目演進到產業共建、社區自治。

華為在自造自有軟體生態上作出付出。目前廣為人知的有鴻蒙與歐拉。但兩者定位不同：鴻蒙面向智慧終端、物聯網終端、工業終端，偏應用面；而歐拉則偏基礎運用，面向服務器、邊緣計算、雲基礎設計等。目前歐拉與鴻蒙實現了內核技術共享，在兩者互通後，歐拉設備可以識別鴻蒙設備，更好服務數位化全場景。

此前，在操作系統產業峰會2022預溝通會上，華為方面透露，截至今年11月，歐拉系統裝機量累計實現245萬套，在大陸服務器操作系統的新增市場中，歐拉市場份額達到22%，在某些重點行業新增市場份額排名第一。

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