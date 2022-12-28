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疫情衝擊！陸11月物流總額增速明顯放緩

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
受到疫情等內外因素影響，大陸11月各領域物流需求有所放緩，恢復勢頭減弱。圖為上海港貨櫃碼頭。中新社
受到疫情等內外因素影響，大陸11月各領域物流需求有所放緩，恢復勢頭減弱。圖為上海港貨櫃碼頭。中新社

受到疫情等內外因素影響，大陸11月各領域物流需求有所放緩，恢復勢頭減弱。據中國物流與採購聯合會28日公布今年1—11月物流運行數據顯示，今年前11個月，全國社會物流總額為人民幣301.9兆元，年增3.4%，增速較前10個月回落0.2個百分點。而受疫情影響，11月雖然仍有1.7%的年增率，但增速明顯放緩。

中國物流與採購聯合會資料顯示，各領域物流均有所回落：工業物流總額受到出口下滑、大陸國內疫情反彈等影響，前11個月較前10個月回落0.2個百分點，增速回落較明顯；進口物流總額方面，受工業生產修復放緩、出口需求回落，前11個月年減5.3%，降幅較前10個月擴大0.2個百分點；單位與居民物品物流總額於今年前11個月年增3.5%，增速較1-10月回落0.7個百分點。

11月以來，供需兩端持續轉弱，物流服務價格小幅回調。在海運方面，供給仍大於需求，中國沿海散貨運價指數月平均1119.09點，較上月回落6.4%；此外，遠洋航線運價調整持續進行中，中國出口集裝箱綜合運價指數月平均1683.88點，較上月回落13.6%。

中國物流信息中心指出，時節入年末，大陸全國多地疫情爆發，特別重點地區中心城市疫情嚴重，對物流網絡運行造成一定影響。11月景氣指數回落至較低水平。從年內走勢來看，景氣指數除4月外，均保持在48-50%區間，8、9月中國物流業景氣指數連續回升，10月受疫情和季節性因素影響有所回調，第三季以來總體呈波動恢復態勢。

疫情 指數

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