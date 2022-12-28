疫情衝擊！陸11月物流總額增速明顯放緩

近日網上有消息傳出，曾以「天才少年」身分加入華為、年薪高達201萬元人民幣的稚暉君被爆離職，據傳他將創業；社交平台知乎已上線「如何看待稚暉君離開華為」的問題，其中援引華為心聲社區消息稱，目前華為內部已經搜不到稚暉君的工號。稚暉君為何離職成話題，有網友表示「只有薪水是留不住天才野心的」。

2022-12-27 18:55