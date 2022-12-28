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陸新增就業1145萬人達標 但11月新增就業人數減逾10萬

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸人社部日前發布數據顯示，前11月，全國城鎮新增就業達到1145萬人，完成1100萬人的全年目標任務。圖為大陸勞工檢查節能燈品質。 （新華社）
大陸人社部日前發布數據顯示，前11月，全國城鎮新增就業達到1145萬人，完成1100萬人的全年目標任務。圖為大陸勞工檢查節能燈品質。 （新華社）

《人民日報》報導，大陸人社部日前發布數據顯示，前11月，全國城鎮新增就業達到1145萬人，完成1100萬人的全年目標任務。如果根據此前人社部數據測算，大陸11月單月新增就業66萬人，增幅低於10月的78萬人，等於11月新增就業人數減少12萬人。

人社部數據還顯示，今年前11個月，城鎮失業人員再就業人數476萬人，就業困難人員就業人數163萬人。

此前，大陸國家統計局公布數據顯示，11月全國城鎮調查失業率約5.7%，按月升0.2個百分點；31個大城市城鎮調查失業率亦升0.7個百分點，升至6.7%。

外界分析，大陸當前就業總量壓力和結構矛盾依然存在。受疫情反彈、企業生產經營困難增多影響，11月就業壓力有所上升。此前，招商證券首席宏觀分析師張靜靜指出，當前主要問題是周期性失業和結構性失業疊加下的失業率壓力偏高。隨著疫情防控進一步優化，周期性失業壓力將有所緩解而不至於出現勞動力短缺，但結構性失業壓力仍然亟待解決，要重點關注高校畢業生和新增農民工的就業情況。

大陸經濟下行，就業形勢險峻。近期召開的大陸中央經濟工作會議明確「穩增長、穩就業、穩物價」工作目標，並將穩就業工作作為明年重點任務。今年以來，大陸官方推出相關措施「穩就業」。比如針對部分困難行業和中小微企業、個體工商戶，全面實施「降、緩、返、補」系列助企紓困政策，有力促進就業穩定。另一方面，各地有關部門深入實施百日千萬網絡招聘專項行動，深化離校未就業高校畢業生服務攻堅行動，持續實施青年專項技能培訓計劃，促進高校畢業生多渠道就業等。

失業 高校

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