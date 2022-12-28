國機重裝 獲大陸質量「奧斯卡」獎

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
國和一號CAP1400主管道，是目前全球尺寸規格最大、技術要求最高、製造難度最大的不銹鋼管道。圖／本報四川德陽傳真
國和一號CAP1400主管道，是目前全球尺寸規格最大、技術要求最高、製造難度最大的不銹鋼管道。圖／本報四川德陽傳真

前不久，大陸第二十屆「全國質量獎」卓越項目獎獲獎名單在北京揭曉，國機重裝的「華龍一號示範工程福清6號機組ACP1000主管道專案」榮登榜單，是10個獲獎項目之一，也是四川唯一獲得該獎項的項目。

國機重裝總部位於四川省德陽市。該企業自主研製的ACP1000主管道是核島關鍵主設備之一，是連接反應堆壓力容器、蒸汽發生器和主迴圈泵的大型厚壁承壓管道，也是核蒸汽供應系統輸出堆芯熱能、形成封閉回路的「大動脈」。在研發過程中，國機重裝形成授權專利8項，制定並發布大陸國家標準1項、行業和企業標準3項。

近年來，國機重裝完成了大陸三代核電主管道全系列產品研製，獲得了主管道全技術鏈系列專利，產品技術、質量處於國際領先水平。繼「華龍一號」ACP1000主管道之後，2019年，他們又成功研製大陸三代核電自主化標誌性成果「國和一號」CAP1400主管道，是目前全球尺寸規格最大、技術要求最高、製造難度最大的不銹鋼管道，代表了機械設備熱加工製造技術的最高水準。

「全國質量獎」是大陸質量界的最高獎項，被譽為大陸質量界的「奧斯卡」，是與美國波多裡奇國家質量獎、歐洲EFQM全球卓越獎和日本戴明獎齊名的全球四大質量獎項。

核電 專利 北京

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