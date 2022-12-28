陸2022新能源獨角獸 20家領風騷

新能源成為2022年大陸投融資市場熱詞，不僅是二級市場相關公司股價連創新高，一級市場中更是誕生了20家獨角獸企業，包括9家動力電池產業鏈研發企業，4家新能源汽車研發公司，以及3家儲能領域的公司，和其他專注於太陽能、清潔能源的公司。

據科創板日報，資料顯示，今年以來，大陸一級市場新能源行業共計發生285起投融資事件，融資總規模突破千億，達到人民幣1,077.73億元。一位新能源領域投資人指出，市場之所以如此熱，原因是投資人找不到其他賽道可投。新能源成了市場唯一、持續聚焦的行業，相關獨角獸企業大批出現。

可供查詢的資料顯示，大陸今年新能源領域一級市場平均單筆融資金額達到人民幣3.78億元，高於2021年的人民幣3.6億元，更顯著高於2020年的人民幣1.3億元。平均單筆融資金額的升高，是各路資本的殺入。特別是10月，廣汽埃安完成人民幣182.94億元融資，直接拉高了整個行業的平均融資水準，也讓廣汽埃安成為今年最兇猛的獨角獸企業。

上述新能源的投資人表示，由於雙碳戰略推進能源向低碳的轉型，給行業帶來巨大的投資機會。供給側領域的動力電池產業鏈，是機構關注的重點。這其中，動力電池公司也是今年新能源領域，誕生獨角獸最多的領域。

具體來看，鋰電池企業萬向一二三，電池模組公司欣旺達EVB、固態鋰電池公司衛藍新能源，正極材料企業融通高科，鋰電材料公司杉杉鋰電，鋰電三元前驅體材料企業蕪湖佳納能源，以及聚焦負極材料的坤天新能源，主攻膜電極領域的鴻基創能，關注隔膜賽道的厚生新能源，均是其中的佼佼者。

在新能源領域20家獨角獸中，雖然多為動力電池產業鏈企業，但儲能公司也占三席。資料顯示，今年晉升為獨角獸的海辰儲能、巨彎技研、德蘭明海，均為提供儲能產品研發的公司。而與動力電池相比，儲能公司是提供電能的存儲及電能輸出，而前者是新能源汽車等需要消耗電力的移動物體。

值得一提的是，儘管在新能源前20名獨角獸公司中，沒有電池回收公司出現，但這一領域已走線投資人視線。天眼查顯示，動力電池回收相關企業的註冊量超過2,000家，而進入工信部白名單的企業僅有45家。