597.7萬噸 陸棉花增產4.3%

大陸國家統計局26日公布，2022年，大陸棉花產量597.7萬噸，比上年增加24.6萬噸，增長4.3%。其中，新疆棉花產量539.1萬噸，比上年增加26.2萬噸，增長5.1%，占全大陸總量的90.2%，比上年提高0.7個百分點。

中新社報導，大陸國家統計局農村司司長王貴榮介紹，大陸棉花播種面積呈現穩中略降。2022年，大陸棉花播種面積4500.4萬畝，比上年減少41.8萬畝，下降0.9%，降幅比上年收窄3.5個百分點。

上年棉花的收購價格創下近十年新高，加之各地發布相關政策穩定棉花種植，部分地區農戶植棉意願有所增強。

例如，湖南、江西加大政策補貼力度，鼓勵傳統棉區恢復植棉，棉花面積分別為96.9萬畝和29.6萬畝，比上年增加6.7萬畝和13萬畝；甘肅「專業倉儲監管＋在庫公證檢驗」試點工作穩步推進，受支持政策和效益增長因素推動，棉花面積30.5萬畝，比上年增加6.1萬畝；山東部分地區結構調整改種棉花，棉花面積170萬畝，比上年增加4.7萬畝。

從單位面積產量看，2022年，大陸棉花單產132.8公斤/畝，比上年增加6.6公斤/畝，增長5.3%。 其中，新疆地區總體天氣晴好，熱量充足，降水適宜，棉花長勢較好，棉花單產143.9公斤/畝，比上年增加7.5公斤/畝，增長5.5%；黃河流域水熱條件基本正常，次宜棉區逐步退出，棉花單產穩中有升，棉花單產82.6公斤/畝，比上年增加2.6公斤/畝，增長3.3%。