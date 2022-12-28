陸國內市場手機出貨量降27.5%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國信息通信研究院26日發布的數據顯示，2022年10月，大陸國內市場手機出貨量2435.6萬部，同比下降27.5%。

中新社報導，數據顯示，2022年10月，大陸市場手機出貨量2435.6萬部，同比下降27.5%，其中，5G手機1951.7萬部，同比下降26.6%，占同期手機出貨量的80.1%。大陸市場手機上市新機型33款，同比增長26.9%，其中5G手機20款，同比增長25.0%，占同期手機上市新機型數量的60.6%。同期，大陸市場國產品牌手機出貨量1680.7萬部，同比下降26.3%，占同期手機出貨量的69.0%；大陸國產品牌上市新機型30款，同比增長20.0%，占同期手機上市新機型數量的90.9%。 　　2022年1至10月，大陸市場手機總體出貨量累計2.20億部，同比下降21.9%，其中，5G手機出貨量1.73億部，同比下降17.7%，占同期手機出貨量的78.4%。上市新機型累計338款，同比下降11.1%，5G手機176款，同比下降6.4%，占同期手機上市新機型數量的52.1%。

大陸市場國產品牌手機出貨量1.86億部，下降24.5%，占同期手機出貨量的84.6%；上市新機型308款，下降10.7%，占同期手機上市新機型數量的91.1%。

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