長慶蘇里格天然氣田 年產衝第一

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據長慶油田消息，截至當日，位於鄂爾多斯盆地的長慶油田蘇里格氣田，今年生產天然氣達到300.4億立方公尺，成為大陸第一個年產突破300億立方公尺整裝大氣田，這個數字標誌著中國大陸致密氣開發取得重大突破。

中新社報導，蘇里格氣田是迄今為止大陸探明儲量規模最大的整裝氣田，也是國際上典型的三低（低滲、低壓、低產）氣田。

近10年來，科技人員持續挑戰致密氣開發極限，將水平井、體積壓裂技術規模應用到蘇里格氣田，按照大井叢混合井型、小井眼完鑽方式部署產能建設，攻克了水平井優快鑽井、水平段分級體積壓裂等關鍵核心技術，建成了30億立方公尺高效開發示範區，拉動蘇里格氣田由規模有效開發轉入高效開發。 　　

蘇里格氣田創造了大陸非常規氣田開發奇蹟。作為保障京津地區、內蒙古周邊區域的主力氣源地，今年實現多項歷史性突破：日產天然氣突破1億立方公尺，年產天然氣跨越300億立方公尺，累計生產天然氣突破3000億立方公尺。

據介紹，蘇里格氣田的成功開發，探索形成的致密氣成藏理論與勘探方法對推動大陸致密氣發展具有重大意義，創新集成的主體技術和低成本開發模式，為大陸非常規天然氣資源的有效開發積累了豐富經驗。

內蒙古 日產 標誌

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