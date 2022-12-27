陸移民管理局：明年1月8日起恢復出國旅遊護照審批

中國大陸26日夜間宣布明年一月八日起鬆綁邊境管制後，許多護照還沒過期的大陸民眾開始計畫出國旅遊，也有不少人在27日到出入境管理局洽詢簽證，和過期護照、港澳通行證換發業務。對此，大陸國家移民管理局27日傍晚發布公告稱，將自明年1月8日起，有序恢復受理審批中國公民因出國旅遊、訪友申請普通護照，恢復辦理大陸居民旅遊、商務赴港簽注。

據公告，為維護人民群眾生命健康安全，保障促進中外人員交流交往，大陸國家移民管理局自2023年1月8日起優化移民管理政策措施。

措施包括，有序恢復受理審批中國公民因出國旅遊、訪友申請普通護照，恢復辦理大陸居民旅遊、商務赴港簽注。

同時，大陸也將恢復簽發出入境通行證，和邊境地區出入境通行證，以及逐步恢復陸路口岸（通道）客運通關，有序恢復陸路口岸、邊民通道旅客、邊民出入境，逐步恢復水運口岸客運通關，試點恢復國際郵輪旅客出入境，對符合入境條件的外國籍船員依法簽發臨時入境許可，和繼續運行空港口岸重點貨運航班綠色通道等。

公告也稱，大陸將恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通道，持大陸居民往來港澳通行證、港澳居民來往大陸通行證等符合條件的出入境人員可經邊檢快捷通道通關。