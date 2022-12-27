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RISC-V協會高級會員中 陸企占比過半將主導產業發展

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
在目前中國大陸對於晶片產業自主可控的需求之下，開源的RISC-V架構已經成為了中國大陸晶片廠商強化晶片自主可控能力，打破對於X86架構以及Arm架構依賴的一個重要方向。(取自騰訊網)
在目前中國大陸對於晶片產業自主可控的需求之下，開源的RISC-V架構已經成為了中國大陸晶片廠商強化晶片自主可控能力，打破對於X86架構以及Arm架構依賴的一個重要方向。(取自騰訊網)

據韓媒報導，中國大陸已經在RISC-V開源架構生態中建立了巨大影響力。在RISC-V國際協會現有25個高級會員（Premier Membership）中，來自中國大陸的企業與研究機構達到14家，占比過半。

報導援引Semico Research研究，預測基於RISC-V的CPU IP在未來五年內將取得年均34.9％的增長率，與預計9％左右的所有半導體IP相比，這是一個爆炸性的增長。以人工智慧AI晶片為例，預計到2027年將有250億顆基於RISC-V架構。

據百家號「芯智讯」分析報導，在目前的CPU市場，x86架構及Arm架構仍然是全球最為主流的指令集架構。其中，x86架構統治著PC及伺服器市場，而Arm架構則幾乎完全壟斷了移動市場。近年備受追捧的RISC-V架構，得益於其指令精簡、模組化、可擴展、開源的優勢，也迅速在對功耗、成本更為敏感的物聯網市場站穩腳跟，並開始持續向著高性能的市場進行開拓，大有與x86、Arm三足鼎立之勢。

值得注意的是，在RISC-V協會的3,180名會員當中，中國大陸企業占比近一半。特別是隨著近日騰訊也加入RISC-V協會成為Premier Members高級會員，使得在RISC-V協會目前的25家最高級別的Premier Members會員當中，中國大陸廠商的數量達到了14家。

這其中包括阿里雲、晶心科技（Andes）、北京開源晶片研究院、成為資本、海河實驗室、華為、Imagination（已被中資收購）、ISCAS（中國科學院軟體研究所）、RIOS實驗室（隸屬於清華－伯克利深圳研究院）、中興、賽昉科技、希姆計算、展銳、騰訊。

此外，在RISC-V協會的戰略會員中，中國大陸公司也很多，例如華米、瑞芯微、芯來、兆易創新、智芯、雲知聲、中科藍訊、卡姆派樂等。可以說，中國大陸廠商主導RISC-V未來的發展方向。同時，中國也是全球RISC-V產業最繁榮的區域以及最大市場。

美中科技戰越演越烈，目前Arm架構的資料中心處理器架構產品線已經被美國列入實體清單禁令。「芯智讯」分析認為，在目前中國大陸對於晶片產業自主可控的需求之下，開源的RISC-V架構已經成為了中國大陸晶片廠商強化晶片自主可控能力，打破對於X86架構以及Arm架構依賴的一個重要方向。

美國 北京

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