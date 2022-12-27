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華為多次挽留… 年薪近900萬「天才少年」被爆離職
近日網上有消息傳出，曾以「天才少年」身分加入華為、年薪高達201萬元人民幣（近890萬元台幣）的稚暉君被爆離職，據傳他將創業；社交平台知乎已上線「如何看待稚暉君離開華為」的問題，其中援引華為心聲社區消息稱，目前華為內部已經搜不到稚暉君的工號。稚暉君為何離職成話題，有網友表示「只有薪水是留不住天才野心的」。
市界觀察報導，據知乎上一位自稱「菊廠知情人」的匿名用戶透露，稚暉君當初選擇加入華為，就是因為華為能夠容納他全部的技術棧。稚暉君所在部門的績效表現非常好，近幾次績效是全A，內網榮譽牆可以看到稚暉君入職華為後獲得了包括總裁獎、明日之星、金牌團隊等不少獎項，「肯定不是因為業務原因離職的」。
據上述知情人士表示，稚暉君此前一直在上海昇騰部門做研發，對於他的請辭，華為多次挽留，但由於最近幾年華為發展舉步維艱，各方面限制太多，計算產品線今年人事變化很大，這可能是導致稚暉君離職的原因之一。華為內部心聲社區也有帖子稱，稚暉君投身機器人創業項目，並已獲得天使輪投資。
據報導，當年稚暉君入職華為時在科技行業內引起極大關注，他是科技圈的明星，2018年從電子科技大學畢業後加入OPPO；2020年11月加入「華為天才少年計畫」，負責華為昇騰計算產品線的全棧研發，年薪高達201萬元人民幣，是華為天才少年中的最高檔；稚暉君在B站上也擁有227萬粉絲，曾獲得2021年百大UP主稱號。
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