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停駛3年的香港往來大陸高鐵明年1月復駛

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
香港高鐵即將復駛，香港各口岸、高鐵站已為下個月的通關做準備。圖為西九龍高鐵站的員工已接獲通知返回站內工作。（中通社）
香港高鐵即將復駛，香港各口岸、高鐵站已為下個月的通關做準備。圖為西九龍高鐵站的員工已接獲通知返回站內工作。（中通社）

大陸宣布明年1月8日起取消入境隔離管制，香港與大陸的全面通關在望，香港立法會議員田北辰今天透露，廣深港高鐵將於1月15日全面恢復，路線除深圳、廣州外還包括北京、上海等大城市。

疫情影響，香港高鐵西九龍站自2020年1月30日起關閉及暫停服務。停駛近3年後可望明1月中旬恢復運行，屆時台灣旅客亦可從香港搭高鐵進入大陸廣東等各地。

星島網報導，實政圓桌立法會議員田北辰表示，當局正與大陸鐵路方面商討，正安排開放更多路軌，預計農曆新年前一星期、即大約1月15日會開始。他提出通關初期名額每日10萬人，滿足港人北上需要。

田北辰稱，通關後將新增由香港西九龍站來往廣州東站的列車，日後前往廣州較繁華地區，毋須再轉乘其他交通工具。

香港特首李家超日前赴京述職返港後，宣布中央已同意香港可以與大陸逐步有序實現全面通關，目標1月中前落實。港鐵周日（25日）發表聲明，港鐵公司已做好準備，全力配合政府恢復通關的安排。

香港特首 高鐵 隔離 疫情

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