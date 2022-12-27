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大陸國境開放 但機票價格仍將居高不下

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國境開放，但機票價格仍將居高不下。圖為北京首都國際機場T3航站樓，旅客進入國內出發通道。(中通社)
大陸國境開放，但機票價格仍將居高不下。圖為北京首都國際機場T3航站樓，旅客進入國內出發通道。(中通社)

大陸26日宣布取消入境隔離管制並開放公民出境遊，但機票恐仍居高不下。

星島網報導，全球商務旅行協會（GBTA）表示，因應旅遊需求反彈，加上中國重新開放出入境，2023年亞太地區航空公司的盈利可望大幅提升。

但該區機票價格仍難以下調，需求超出原先預期是造成機票價格大幅上漲的主因，尤其是亞洲市場，許多亞洲航空公司的機票持續上漲。GBTA預測，亞太地區經濟艙平均票價在2022年上漲40%之後，2023年將再上漲14.7%至平均304美元，直逼2019年的314美元水準。

此外，2023年亞-歐航線和亞洲-北美航線的經濟艙機票價格，預料將分別上漲14.5%和10.3%，而亞洲區域內的票價則將上升5.4%。

商務艙方面，亞太地區2022年平均票價上漲45.2%後，預期2023年將上漲6.2%，至平均3,790美元，短程和長途票價則將上漲5%~7%。

分析師表示，儘管各地區、國家的機票漲價幅度不同，但票價日益昂貴已成趨勢。當然，除了供求定律外，航空業尋求達成在2050年淨零排放目標，有關成本轉嫁給消費，亦是造成機票價格不斷攀升的原因之一。

國際航空運輸協會（IATA）表示，受惠於航空旅遊持續復甦，航空業2023年預料將出現2019年來首次獲利。不過，許多航空公司2023年仍將面臨困境，主要是受成本上升、繁瑣法規，以及政府政策反覆所致。

票價 機票 疫情

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