陸C919客機 啟動百小時驗證飛行

據央視新聞，全球首架C919飛機在12月9日交付中國東方航空後，將從26日開啟100小時驗證飛行，對飛機的運行安全性、維修可靠性以及各項運行保障能力進行驗證和確認。首架C919有望最早於2023年春滿足民航局規章要求，投入商業載客運營。

9日，全球首架C919大型客機正式交付東航，標誌著大陸國產大飛機已經正式邁出民航商業運營的「第一步」，也意味著全球民航運輸市場將迎來中國研製的最新款單通道幹線飛機。

首架C919有望最早於2023年春正式投入商業載客運營，並首先投入北上廣深等地的優質精品航線。

「能執飛國產大飛機，我感覺非常驕傲也非常自豪。它的設計非常超前，從飛行角度來說，這是一款非常棒的飛機，操控性也非常棒。」中國東航C919飛行部總經理趙宏兵表示。

東航機務工程部副總經理史宏偉介紹，C919配備了中國大陸首次自主研製的超臨界機翼，相比傳統翼型可以有效減少飛行阻力，「流線型的機頭設計配置了4塊大面積雙曲面造型的擋風玻璃，這不僅為駕駛員提供更廣闊的視野，同時也有助於減少空氣阻力，讓飛機更加省油，和同類型飛機相比，油耗預計可以減少20%。」

同時，C919擁有國際先進的航電系統，全機採用電傳操縱。