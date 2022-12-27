陸拚經濟 專家：過猛恐有隱患

中共中央財經委員會辦公室前副主任楊偉民25日在公開演講中提醒，大陸經濟加大政策力度要把握好力度，防止用力過猛帶來的風險隱患。

中新社報導，楊偉民當天以線上方式出席中國財富管理50人論壇·2022年會，並發表主旨演講。

他表示，中共二十大報告提出必須堅持系統觀念，剛剛閉幕的中央經濟工作會議提出六個統籌方法論，都是要求在今後全面建設社會主義現代化國家和推動高質量發展的過程中，處理好各種重大關係。

楊偉民列舉推動高質量發展要正確處理好的重大關係，其中包括長期與短期的關係。他強調，處理好這對關係主要是防止三種傾向。

第一，防止短期給長期留下後遺症。現在大陸緊迫任務是力促經濟增長重回合理區間，需加大政策力度，但要把握好度，防止用力過度、過猛可能帶來的風險隱患，防止再出現前期刺激政策消化期，財政政策要可持續，貨幣政策不可大水漫灌。

第二，防止長期任務短期化。實現長遠目標和任務要久久為功、年年努力，不能都打成攻堅戰、殲滅戰。長期積累的問題必須一步一步解決，不能指望一天就面貌大變，一夜解決問題，楊偉民認為，不應所有事都要求限期完成，完不成就問責，否則容易出現長期目標短期化、應急化。

第三，防止長遠任務短期不努力。長遠任務需要從一短期做起，不能因為是長遠問題就不出手，擊鼓傳花。

楊偉民直言，近年來，大陸經濟在部分領域出現了單打一的情況，帶來一些損失。「這就啟示我們，經濟是一個多種變量相互關聯、相互影響的系統，推動經濟高質量發展，必須堅持系統觀念原則。」