寧吉喆：陸經濟明年恢復增長

在多方看衰明年全球經濟增長前景的情況下，大陸國家發展和改革委員會前副主任寧吉喆25日表示，隨著實體經濟發展，大陸經濟的恢復性增長將減緩全球經濟衰退程度。

中新社報導，寧吉喆是在以線上方式參加中國財富管理50人論壇2022年會時說這番話的。

他指出，大陸堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化，這不僅是改革開放以來大陸經濟長期快速發展的經驗總結，也是過去3年大陸統籌疫情防控和經濟社會發展的成效所在，是推進中國式現代化的必然選擇。

寧吉喆舉例說，目前，大陸粗鋼年產量超過10億噸，電子計算機年產量4億多台，手機年產量十多億台，220多種主要工業產品產量居世界第一。這是大陸實體經濟發展結出的碩果，是大陸經濟實力歷史性躍升的重要標誌。

他進一步指出，疫情發生以來，前年、去年、今年前三季度，大陸工業增加值增速均快於經濟增速，交通、物流、信息通信業增長較快，這得益於大陸產業體系健全、市場主體靈活，能够迅速地適應國內外市場需求變化而調整生產方向，也充分表明實體經濟增長在經濟恢復發展中的中流砥柱作用。

展望未來，寧吉喆認為，中國式現代化不能走歐美一些國家先工業化，又去工業化，然後再工業化、再製造業化的老路，必須牢牢地把實體經濟抓在手裡，切實扭轉脫實向虛傾向，引導各類要素資源特別是金融資源向實體經濟聚集發力，推動製造業從數量擴張為主轉向質量、數量雙提升。同時，促進現代服務業同先進製造業、現代農業深度融合。

寧吉喆相信，隨著宏觀政策落實到位，明年大陸經濟將迎來實體化發展和恢復性增長。

同時，由於大陸經濟對世界經濟增長的貢獻率總體保持在30%左右，大陸的恢復性增長也將減緩全球經濟衰退程度，促進世界經濟穩定增長。