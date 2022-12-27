烏魯木齊引資 今年逾1500億人民幣

根據烏魯木齊市招商服務局消息，2022年，該市招商引資到位資金1528.05億元（人民幣，下同），創3年來新高。其中，第二產業增勢強勁，今年該市實施第二產業項目169項，引進到位資金452.38億元，同比增長79.80%。

中新社報導，數據顯示，烏魯木齊市2021年和2020年招商引資到位資金分別為1021.19億元和755.64億元。

烏魯木齊市招商服務局表示，今年以來，烏魯木齊圍繞絲綢之路經濟帶核心區五大中心建設及十大主導產業，依靠工業園區，產業園區等發展基礎，突出重點產業延鏈補鏈強鏈，持續招大引強、招新引精，引進一批新項目逐步落地。

據統計，今年前11個月，烏魯木齊市投資額億元以上項目379項，占項目總數的82.75%。其中，投資百億以上項目7項，投資50億元以上百億元以下項目20項。

今年9月第七屆中國-亞歐博覽會上，烏魯木齊市簽約62個項目，簽約金額2037.55億元，簽約金額是歷屆亞博會最高。其中，投資項目中投資方為500強企業的有8家，涉及項目9個，投資總額為362.22億元。

烏魯木齊市招商服務局黨組書記李寧說，下一步，烏魯木齊市招商服務局將繼續提高招商引資項目質量，助推烏魯木齊產業層次由低端向高端、增長動力由要素驅動向創新驅動轉變。