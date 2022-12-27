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一站式服務 南安石博會 設9展區

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第二十二屆中國（南安）水頭國際石材博覽會暨石材設計周（石博會）25日在福建泉州南安市開幕，匯聚境內外500多家石材企業和上千名設計師，展示石材之美，加快行業復甦。

中新社報導，作為世界石材之都，南安石材產業歷經40多年發展，擁有1300多家石材企業，掌控著大陸近六成石材產量和七成市場份額，石材貿易遍及130多個國家和地區，已成為世界上最大石材生產交易中心之一。

深耕石材行業20年，法國客商托尼．加尼姆在中國從事石材進出口。「水頭是全球石材集散中心，在這可以很容易獲取到全球石材信息，為我們帶來更多商機。」

設計賦能，是本屆石博會最大亮點。多名設計師、藝術名家聯袂打造9個美石空間；多家原創設計品牌展出上百件石材產品；中國大陸30多個城市設計師組團參展，打開石材企業設計管道。

中國建築學會室內設計分會理事長蘇丹表示，期待與水頭在石材產品設計、石材空間應用、石材文化傳播等方面深入合作，助推設計與石材產業不斷深入嫁接。

石博會展館內，琳琅滿目的美石市集吸引眾多採購商駐足。這裡集結了眾多石材原創家居產品，包括日常生活器皿、石木結合家具、石材雕塑等，掃碼即可採買，所見即所得、方便又快捷。

除美石市集外，本屆石博會設置了石材資源、機械設備、大師之家、設計師嘉年華等九大展區，為石材批發商、地產、酒店、設計師、家裝消費者等綜合需求方提供一站式解決方案。

近幾年，南安石材產業借「智」發展、乘「數」而上，嵌入工業互聯網，導入創意設計元素，構建智慧園區、燈塔工廠，推動產業整體躍遷、裂變升級。南安市委書記張桂森表示，希望海內外業界以石為媒、以石會友，深耕綠色循環經濟賽道，跨界新材料新場景應用，搶占行業發展制高點。

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