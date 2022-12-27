陸港全面通關 有望下月中前落實

香港特區行政長官李家超24日宣布，大陸已經同意香港可以與大陸逐步有序實現全面通關，目標下月中前落實。港府通關事務協調組25日召開首次會議，政務司司長陳國基表示，正爭分奪秒，雙軌並行推進籌備工作。

香港中通社報導，特區政府成立通關事務協調組，將與大陸衛健委、廣東省及深圳市政府等商討細節，並報請大陸審批通關方案。通關事務協調組由陳國基牽頭，成員包括各政策局，負責與大陸單位溝通。

當日下午，李家超返抵政府總部，多名官員陸續抵達，包括財經事務及庫務局局長許正宇、政制及內地事務局局長曾國衛等。

會後，陳國基在社交平台發文表示，首次會議就口岸運作、交通配套、風險管理等協調，力爭在2023年1月中之前落實通關方案。

陳國基說，特區政府正爭分奪秒，雙軌並行推進通關籌備工作。行政長官亦特意囑咐要上下一心、全力以赴做好通關安排。

特區政府已與大陸當局、廣東省和深圳市相關單位聯繫，共同向逐步、有序、全面通關的目標邁進。大家方向一致，就是盡快擬訂出一套穩妥的通關方案，達成共識後隨即提交大陸審批。

陳國基表示，特區政府上下一心，抓緊溝通協調，確保通關方案盡快制訂，讓香港與大陸各類跨境往來活動逐步有序重拾正常動力。

受封關影響，港鐵東鐵綫羅湖及落馬洲站自2020年2月4日起暫時關閉，高鐵西九龍站自2020年1月30日起關閉及暫停服務。

港鐵行政總裁金澤培25日表示，港鐵正密鑼緊鼓為通關做好準備，全力配合政府，並與相關部門緊密聯繫，制定方案以確保鐵路服務逐步、有序、全面聯繫兩地。