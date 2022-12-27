陸建設農業強國 加速強農重農

中共中央農村工作會議（簡稱會議）12月23至24日在北京舉行。作為中共中央安排部署農村工作的最高規格會議，本次會議為當前和今後一個時期三農（農業、農村、農民）工作畫了重點。北京學者認為，在中國式現代化踏上新征程的重要節點，會議進一步錨定建設農業強國目標，釋放強農重農的強烈信號，有利於解決大陸快速發展中的三農弱點。

香港中通社報導，中共二十大報告曾提及確保糧食安全、加快建設農業強國、全面推進鄉村振興等內容。此前召開的中央經濟工作會議亦多次提及三農內容，此次會議更是圍繞糧食安全議題，具體提出開展新一輪千億斤糧食產能提升行動。

中國社會科學院農村發展研究所研究員黨國英表示，高層多次在高規格會議上部署農村工作，連續數十年發布以三農為主題的中央一號文件，可見中共中央對農村工作的重視是一以貫之的。

黨國英指出，中共十八大以來，農村工作穩步向前。官方近日公布的數據顯示，2022年大陸糧食總產量13730.6億斤，比上年增73.6億斤，增長0.5%，糧食產量連續8年超1.3萬億斤。大陸人口眾多，從農業大國到農業強國的過程中還存在發展不均衡、產業結構不合理等問題。此次會議系統闡釋了建設農業強國、加快推進農業農村現代化、全面推進鄉村振興的一系列重大理論和實踐問題，對接下來的三農工作具有重要的指導意義。

會議在全面謀畫農業農村現代化的同時，糧食安全議題在當前國際局勢下備受關注。聯合國糧農組織發布報告顯示，2021年有53個國家或地區約1.93億人經歷了糧食危機，全球糧食不安全程度進一步惡化。

中國人民大學中國扶貧研究院院長汪三貴表示，糧食安全事關民生，是實現中國式現代化的前提。此次會議再次強調糧食安全重要性，不僅是應對全球糧食危機之舉，亦是優化產業結構、提升農業品質的重要途徑。

黨國英表示，糧食安全對於農業有三方面的要求：一是糧食產量，要保持人均1000斤以上；二是糧食質量要高，嚴格保障食品安全；三是經濟高效，農產品要成本低，對環境友好。實現這些要求需要在現代農業、城鄉人口布局以及現代產業組織結構方面下功夫。