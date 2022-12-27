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抖音跨界 搶攻網約車

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
圖／經濟日報提供
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繼美團、高德、騰訊、華為紛紛入局大陸網約車市場後，大陸短影音平台抖音也將加入，抖音主要透過開放出行平台服務商入駐，建構自己的出行業務生態，包括T3打車、一喂順風車等皆入駐抖音平台推出打車服務，分食網約車龍頭滴滴打車的市占率

據《Tech星球》報導，抖音已開放交通出行服務的平台服務商入駐資格，目前開放的細分類型有打車／網約車、順風車／拼車、計程車等，作為出行服務第五大業者的T3出行，已於本月在抖音App中上線「T3打車」小程式，一喂順風車以及多家出行業者也以相同形式入駐抖音。

目前透過出行服務商以小程式的形式入駐抖音的情況來看，抖音或許也將會搭建媒合打車入口，為抖音內的出行服務商提供穩定的流量入口。不過有分析指出，如今大陸網約車的獲客成本攀升，對於正在降本增效、去肥增瘦的字節跳動（抖音母公司）而言，是否會像對電商和本地生活服務那樣，大力拓展出行業務，還有待觀察。

實際上，2021年滴滴打車在大陸網約車市占率一度高達85％。不過隨著滴滴被審查、滴滴的App被下架，眾多此前二、三線的玩家紛紛試圖搶奪滴滴市場。海通證券報告顯示，滴滴市占率在今年7月下滑至69％，此前半年穩定在70%左右。

自去年滴滴出行App下架後，大陸出行服務市場開啟新一輪爭奪戰。率先出擊的有美團打車，於去年7月9日重新在各大主流應用商店內上線新版「美團打車」App，並大舉招募司機，在北京、上海、成都、廣州、深圳、杭州、南京、鄭州、合肥、西安、太原、長沙、武漢、瀋陽、廈門等100多個城市開通打車服務。

隨後，高德地圖於去年12月計劃推出「火箭出行」APP。據知情人士向《Tech星球》透露，火箭出行或採用類似美團打車的業務模式，以媒合打車模式為主，輔以自營的打車服務，比如加入自營的代駕業務，目前司機端App已經研發完成。

華為、騰訊等今年也開始出行業務的布局。華為採用類似於高德的媒合打車模式，並在會員中心應用眾測上線「Petal出行」，目前支持北京、深圳和南京三個城市的網約車服務，接入的網約車平台包括首汽約車與神州專車。

抖音 市占率 北京

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