陸二線城房市政策 放鬆

大陸多地續鬆綁房市政策。廣東東莞昨（26）日宣布全面取消住房限購；而廣東省另一城市佛山9日也宣布解除限購；南京則一年內放寬三次限購政策，顯示今年底這波政策鬆動由三四線城市蔓延到一些二線城市。

今年以來，東莞已多次放鬆房市政策。其中，今年7月的「解限」力度較大，短期內帶動市場成交量回升，當月商品住宅成交量創下年內新高的3,689套。不過，東莞房市後繼無力，中指研究院監測數據顯示，東莞商品住宅11月成交套數回落至2,741套。

南京市政府21日發布房市政策調整，規定外地人在南京購房不再需要社保等要件。同時針對人才集聚板塊區域在現行政策上，可再增購一套。

據中指研究院不完全統計，截至26日，大陸多個城市針對樓市寬鬆政策發布超過千條措施，內容涉及優化限購、限貸、限售，調整公積金、調整限價、購房補貼與調整預售資金監管等。

在城市方面，杭州、成都、西安、武漢等城市自11月以來皆加大力度優化房地產政策，希望能夠提升購房需求。比如，杭州優化「認房又認貸」政策，降低二套房首付比率；西安、成都優化限購範圍，武漢則放鬆二環外購房資格等。

上證報報導，中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜分析，寬鬆政策的核心邏輯在於：一是給予房企融資支持，支持房企債務展期，緩解企業的資金壓力，穩定市場主體預期；二是為個人房貸提供支持，帶動市場銷售恢復；三是「保交樓」，解決預售屋交付問題，提振市場情緒，穩住購房者信心。

展望未來，陳文靜認為，未來政策力度有望進一步加強，核心一二線城市特別是核心二線城市，政策優化空間較大，如限購、認房又認貸等方面或將繼續調整。