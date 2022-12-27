江蘇加速清理政府融資平台

大陸地方政府融資平台啟動新一輪債務清理，今年以來，多地國企、城市建設投資公司宣布退出政府融資平台，江蘇省近期就加快整理速度，僅12月就有超過40家國企相繼宣布退出政府融資平台，這類企業已清償政府債務，完成市場化轉型，並不再承擔政府融資職能。

大陸政府融資平台最早定義為「由地方政府及其部門和機構等通過財政撥款或注入土地、股權等資產設立，承擔政府投資專案融資功能，並擁有獨立法人資格的經濟實體」，後來增加「具有政府公益性項目投融資功能」的表述，2013年銀監會又將政府融資平台定義成「由地方政府出資設立並承擔連帶還款責任的機關、事業、企業三類法人」。

2019年至2021年大陸各地方政府城投市場發行大爆發，2019年城投債發行額突破人民幣3兆元，刷新紀錄；2020年城投債繼續保持快速增長，全年發行約人民幣4.4兆元；2021年快速增長的趨勢仍未停止，全年發行約人民幣5.6兆元。

由於2019年至2021年城投市場的快速發展，各式各樣的風險輿論開始出現。雖城投債剛性兌付仍未完全打破，但輿論提示市場該踩「煞車」。

截至2022年12月13日，全年城投市場發行規模回落至人民幣4.7兆元，而到期規模的持續增長導致淨融資額下滑至不足1兆元。