陸反壟斷 開鍘知名學術網

大陸知名學術網站「知網」被指違反「反壟斷法」，昨（26）日被大陸市場監管總局開罰人民幣8,760萬元（約新台幣3.8億元），並要求該公司全面整頓改善。

新華網報導，本案是在2022年5月立案調查，大陸市場監管總局成立專案組對「知網」進行現場檢查，並對其他競爭性平台和大量用戶廣泛開展調查取證。

大陸市場監管總局昨天依法作出行政處罰決定，責令「知網」停止違法行為，並處以其2021年中國大陸境內銷售額人民幣17.5億元（約新台幣77億元）5%的罰款約人民幣8,760萬元。

同時，堅持依法規範和促進發展並重，監督「知網」全面落實整改措施、消除違法行為後果，要求「知網」圍繞解除獨家合作、減輕用戶負擔、加強內部合規管理等方面進行全面整改，促進行業規範健康創新發展。

大陸市場場監管總局調查指出，「知網」在中國大陸境內中文學術文獻網路資料庫服務市場具有支配地位。2014年以來，「知網」濫用該支配地位實施壟斷行為。

一是通過連續大幅提高服務價格、拆分資料庫變相漲價等方式，實施以不公平的高價銷售其資料庫服務的行為。

二是通過簽訂獨家合作協定等方式，限定學術期刊出版單位、高校不得向任何第三方授權使用學術期刊、博碩士學位論文等學術文獻資料，並採取多種獎懲措施保障獨家合作實施。

調查顯示，「知網」實施不公平高價、限定交易行為排除、限制了中文學術文獻網路資料庫服務市場競爭，侵害用戶合法權益，影響了相關市場創新發展和學術交流傳播，構成《反壟斷法》第22條第1款第1項、第4項禁止的「以不公平的高價銷售商品」和「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

調查報告指出，知網的市場占有率超過50%，具有較強市場力量。

一是從資料庫服務收入看，2021年在中國境內中文學術文獻網路資料庫服務經營者合計服務收入中，市占率高達69%，從文獻下載量看，2021年下載量高達17.4億次，超過76%的中文學術文獻全文下載來自知網。