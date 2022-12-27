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大陸1月8日取消入境隔離 實施新冠「乙類乙管」

知網低頭 承諾降價

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

對於大陸市場監管總局開罰，知網昨（26）日回應表示，誠懇接受、堅決服從，知網結合社會各方意見和建議，制定五方面共15項整改措施，包括解除與期刊、高校的獨家合作協議，同時承諾將對數據庫服務價格進行降價。不過，知網這次是否誠心改變，仍待日後落實狀況驗證。

事實上，知網在今年5月受到有關部門立案調查後也表明態度要誠心整改，當時知網開啟個人開放論文重複率調查服務。但外界認為，知網展現的誠意與公眾預期相差甚遠。

過去幾年來，包括北京大學、武漢理工大學等多家高校機構都指出知網漲價過快、服務內容縮減。

對於這部分，知網整改措施中提及，將與期刊、高校推進行業「非獨家合作模式」，放棄獨家授權權利，探索平等合作、共贏發展。

知網表示，用戶的學術文獻數據庫服務實際成交價格三年內下調30%以上，但不會降低服務質量。與此同時，在公平、合理與無歧視原則下，建立科學、透明的定價機制。

高校 北京大學 漲價

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