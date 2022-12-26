索羅門群島駐北京大使逝世 陸外交部深表哀悼：協助做好善後事宜

在12月26日舉行的大陸外交部例行記者會上，有記者提問稱，所羅門（台灣譯索羅門）群島外交和對外貿易部25號日公告稱，所國駐北京大使傅桂因心臟驟停在北京去世，請問中方對此有何回應？

中國大陸外交部發言人毛寧稱，中方對所羅門群島駐華大使傅桂先生因病逝世表示哀悼。大陸外長王毅已向所羅門群島的外長致慰問電，向所方和傅桂大使的親屬表示誠摯慰問。

毛寧表示，傅桂大使是所羅門群島首任駐華大使，為發展中所關係、促進兩國友好作出了積極貢獻。「我們對他不幸突然離世感到惋惜，中方正積極協助所方做好善後事宜」。

另據百度百科，約翰·莫法特·傅桂（John Moffat Fugui），畢業於紐西蘭坎特伯雷大學，曾任所羅門群島駐華大使，也是所羅門群島首任駐華大使。

2022年12月22日，傅桂因心臟驟停在北京逝世，享壽61歲。