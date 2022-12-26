王必勝：金馬是人家家園、小三通「中轉」不能只顧自己

小三通中轉問題，連日在社會受到重視，而中央流行疫情指揮官王必勝認為，那是人家的家園，「不是只有考慮到自己」。他並指出，真正擔心的是「還不知道的病毒株」，因為這樣大規模感染會產生很多的變異。

王必勝26日上午列席立法院第10屆第6會期內政委員會第26次全體委員會議時，在會前受訪表示，小三通「中轉」涉及很多旅客會通過金門、馬祖，現在大陸疫情燒得比較厲害，「這事情我們要非常審慎評估，我個人評估它們的量能，當地是很難處理這樣的問題」。他強調，根據民航局資料，現在從大陸入境台灣以及台灣回去大陸的飛機位子都還有，並不是訂不到。

對於有人提議可以做PCR檢測，王必勝則回應，大陸疫情現在起來之後，不管什麼人要做PCR取得報告難度會越來越高，「因為他們PCR點都在撤掉當中。有PCR報告查驗，我們知道的是金馬對岸福州、廈門是沒有打算查驗」。此外他也提到，將疫苗送給在大陸的台灣人之提議，內部已討論過，但難度非常高。

整體而言，王必勝認為，小三通的「中轉」部分，「那是人家的家園，你對經過的地方要做考量，不是只有考慮到自己，我們都是台灣人，不管台商或是金馬民眾都是台灣人，要互相體諒」，他質疑，在大陸疫情尖峰時刻，「有沒有必要這麼急一定要去開放？這是我們要考量的」。

他並進一步指出，中轉旅客下來，如果已經發燒、在喘了，這些人還是要留下來，因為下一段就是飛機，「同飛機的人權益又在哪裡？」必須要留在金門，「我相信在疫情比較高的時候，這樣子的人為數是會有的，只要是個位數，金門馬祖都很難處理這些中重症以上病人」。

以加護病房來講，金門縣在只剩下五張空床（本身10張），馬祖只有一張，但目前可用的是零，「也就是說產生的重症病人都要用直升機後送，沒有空間去操作，這時候貿然開放風險非常大，另外加強型防疫旅館跟專責病房，數量也相當少」。他強調，金門部立醫院、馬祖連江縣立醫院，這個都是跟他們討論過的。

而面對立委羅美玲就病毒株的兩岸差異質詢時，王必勝提到，台灣主要的變異株現在還是BF.5，大陸現在疫情不透明，確診、死亡、變異情況都辦法從官方得到。

目前大陸比較流行的BF.7病毒株，王必勝坦言，其傳染力雖強，但比起現在另外一些新的變異株BQ.1、XBB沒有那麼強，同時目前BF.7在台灣本土病例也有、境外移入也有，還要再觀察是不是會取代BF.5變為主流。王必勝指出，「更擔心的是我們還不知道的病毒株，因為這樣大規模感染會產生很多的變異」。